Amaro Lucano | la sinistra organizza un sit in sotto il Parlamento per difendere il “modello Mimmo”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) In piazza per, a tutta. Neanche la condanna, e l’autorevole parere di giornalisti non di destra che hanno chiarito come i suoi reati non siano legati all’accoglienza dei migranti, domani andrà in scena la manifestazione in favore dell’ex sindaco di Riace, per chiedere – ai politici! – di attivarsi nei confronti di un condannato, magari in vista dell’Appello. Non solo soldi, dunque, all’ex sindaco. “Domani 7 ottobre 2021, fra le 17 e 30 e le 20 e 30 ci troveremo a popolare piazza Montecitorio a Roma, davanti al, per una manifestazione che, a mio parere, ha grande valenza pratica e simbolica. Porteremo la nostra solidarietà all’ex sindaco di Riace in questo momento durissimo per lui. Lo faremo con tutta la nostra passione ma raccoglieremo anche fondi per lui ed è bene che ciascuno di noi ...