Addio a Uomini e Donne Maria de Filippi furiosa | “Una scelta assurda | Ecco cosa ho sbagliato” Fan sotto choc

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Le anticipazioni dinegli scorsi giorni avevano rivelato cheDe, scoperti i piani del giovane tronista, avrebbe ‘cacciato’ Joele. Ma si sa quando verrà mandata in onda la registrazione? Non è passato più di un mese dall’inizio diche già si parla di brutte notizie, di addii e di ‘cacciate’ di tronisti. Eppure per questa nuova edizione la padrona di casaDeera stata molto chiara riguardo alle nuove scelte. Basta alle persone che mirano solo a secondi fini come aumentare il proprio pubblico e lavorare sui social. Sì invece a ragazzi e ragazze semplici che hanno intenzioni serie e che vogliono realmente solo trovare l’amore con cui condividere la vita. Da queste premesse, aveva scelto: Andrea ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne: Andrea Nicole dice addio a Ciprian? - NewWestInn22 : @MESABAHISTA @FabRavezzani Vabè che da una tifoseria che ha fischiato Maldini, ripeto MALDINI, nella gara del suo a… - DonnaGlamour : Uomini e Donne, anticipazioni: l’addio di Joele e lo schiaffo a Graziano - infoitcultura : Uomini e Donne, Andrea Nicole conquistata da Gabrio: Ciprian addio? -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Uomini

... ma anche gli altri protagonisti presenti in studio, in primis gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, Joele diràal trono.e Donne, Graziano scatena le polemiche? Spazio anche ...ANDREA NICOLE,E DONNE/ "In passato alcuni mi hanno nascosta alla famiglia" Dopo l'al programma di Joele, dunque, sul trono restano Andrea Nicole che sta emozionando giorno dopo giorno ...E' certezza il fatto che il trio Aldo, Giovanni e Giacomo è tra i comici più amati di sempre. Perché si sono allontanati? Ecco la vertià.Armando Incarnato, cavaliere del trono over di “Uomini e donne” ha cambiato pettinatura e il suo nuovo look sembra non essere piaciuto a diversi follower, che sul social ...