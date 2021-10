A bordo di uno scooter gli mostrano una pistola, intimidazione contro l’ex vicesindaco (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – l’ex vicesindaco di Mondragone e Aversa (Caserta), Benedetto Zoccola, ha denunciato di essere rimasto vittima di una intimidazione nella serata di ieri, mentre tornava a casa con la scorta, a Castel Volturno Caserta). Zoccola è sotto scorta dei carabinieri da quasi 10 anni, poichè in passato, come imprenditore, ha presentato denunce contro esponenti del clan Gagliardi-Fragnoli-La Torre, attivo a Mondragone, facendoli condannare. Per questo ha subito altri attentati. “Mentre tornavo a casa – ha riferito Zoccola – si sono avvicinati alla nostra auto due uomini in scooter, uno dei quali ha brandito una pistola, che ha poi riposto nel pantalone. Entrambi avevano i caschi, ma ho riconosciuto il volto di quello che aveva l’ arma. I carabinieri che erano ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –di Mondragone e Aversa (Caserta), Benedetto Zoccola, ha denunciato di essere rimasto vittima di unanella serata di ieri, mentre tornava a casa con la scorta, a Castel Volturno Caserta). Zoccola è sotto scorta dei carabinieri da quasi 10 anni, poichè in passato, come imprenditore, ha presentato denunceesponenti del clan Gagliardi-Fragnoli-La Torre, attivo a Mondragone, facendoli condannare. Per questo ha subito altri attentati. “Mentre tornavo a casa – ha riferito Zoccola – si sono avvicinati alla nostra auto due uomini in, uno dei quali ha brandito una, che ha poi riposto nel pantalone. Entrambi avevano i caschi, ma ho riconosciuto il volto di quello che aveva l’ arma. I carabinieri che erano ...

