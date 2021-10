Wurstel per chi si vaccina: l’Alto Adige non sa più come convincere gli indecisi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bolzano, 6 ott — Wurstel per chi si sottopone al vaccino anti Covid: è l’ultima trovata dell’Azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano per convincere gli altoatesini a vaccinarsi. «Ah ma non è Lercio», potrebbe pensare qualcuno: lo riporta Alto Adige. Wurstel, Brezen e birra analcolica in cambio del vaccino In questi mesi si sono susseguite molteplici le iniziative per incentivare la vaccinazione, messe in atto «comprando» con piccoli cadeau i potenziali soggetti da inoculare: c’è chi offre un cocktail, chi il panino con la porchetta, chi un gelato o un biglietto della lotteria (sic). In Alto Adige, una Asl evidentemente a corto di espedienti per convincere gli indecisi prova a sedurre lo zoccolo duro dei non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bolzano, 6 ott —per chi si sottopone al vaccino anti Covid: è l’ultima trovata dell’Azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano pergli altoatesini arsi. «Ah ma non è Lercio», potrebbe pensare qualcuno: lo riporta Alto, Brezen e birra analcolica in cambio del vaccino In questi mesi si sono susseguite molteplici le iniziative per incentivare lazione, messe in atto «comprando» con piccoli cadeau i potenziali soggetti da inoculare: c’è chi offre un cocktail, chi il panino con la porchetta, chi un gelato o un biglietto della lotteria (sic). In Alto, una Asl evidentemente a corto di espedienti pergliprova a sedurre lo zoccolo duro dei non ...

