WEC 2024 | Alpine conferma l' impegno con un prototipo LMDh

È una folta pattuglia di squadre ufficiali, quella che si prospetta al via della Classe LMDh. Sarà della partita anche Alpine , con un impegno annunciato a partire dal, dove la categoria LMDh andrà in pista nel 2023 e conta già l'impegno confermato di Acura, Audi, BMW, Cadillac , Porsche. Su un fronte diverso ma equiparato nelle prestazioni, ci saranno le ...La Francese correrà ancora nell'Endurance, gareggerà nella categoria top (LMDH) e lo farà dal. Poi, ecco il Campionato del Mondo FIA; qui sono stati conquistati due titoli mondiali (2016 e ...Dopo poche settimane dal podio della 24 di Le Mans, Alpine ha deciso che non vuole proprio staccarsi dalle gare di lunga durata. Quindi ecco arrivare l'annuncio. La Francese correrà ancora nell'Endura ...Anche la Alpine ha deciso di impegnarsi nella nuova era delle corse endurance. La casa che adesso sta correndo nel WEC con una vecchia LMP1 (la Rebellion R13) ...