Valentina Vezzali sulla questione scuola-sport: “Si deve lavorare in sinergia, un atleta non deve scegliere” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il tema “sport-scuola” è un evergreen in Italia. I grandi successi del Bel Paese negli eventi internazionali a livello sportivo sono sotto gli occhi di tutti. Nello stesso tempo, le criticità legate alla pratica di base non si possono negare e i contrasti eterni tra l’attività di studio e quelle agonistiche sono un argomento particolarmente discusso. “Deputati e deputate hanno capito che i gruppi sportivi sono il punto di forza dello sport italiano. Il Parlamento mi ha chiesto come possono intervenire per implementare un sistema che funziona, c’è grande attenzione“, lo ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali a margine del III Raduno del Gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro (fonte: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il tema “” è un evergreen in Italia. I grandi successi del Bel Paese negli eventi internazionali a livelloivo sono sotto gli occhi di tutti. Nello stesso tempo, le criticità legate alla pratica di base non si possono negare e i contrasti eterni tra l’attività di studio e quelle agonistiche sono un argomento particolarmente discusso. “Deputati e deputate hanno capito che i gruppiivi sono il punto di forza delloitaliano. Il Parlamento mi ha chiesto come possono intervenire per implementare un sistema che funziona, c’è grande attenzione“, lo ha detto la sottosegretaria alloa margine del III Raduno del Gruppoivo della Polizia di Stato Fiamme Oro (fonte: ...

Advertising

STnews365 : Riapertura totale impianti sportivi, via al conto alla rovescia. L'annuncio del sottosegretario allo sport Valentin… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: La sottosegretaria allo sport Valentina… - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: Prima di tutto, la nostra Valentina Vezzali è la nuova sottosegretaria allo sport. - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: La sottosegretaria alla sport Valentina… - LeBombeDiVlad : ?? Valentina #Vezzali sulla capienza massima agli stadi: ?? 'Stiamo lavorando per ritornare alla normalità' #LBDV… -