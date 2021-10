Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Ida lasciata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le nuove puntate di Uomini e Donne continuano ad essere registrate e nei prossimi giorni andranno in onda. Grazie a qualche piccolo spoiler, però, possiamo già dirvi cosa succederà nel popolare dating show… Ecco allora qualche anticipazione. Uomini e Donne continua a stupire i milioni di fan a cui ogni girono tiene compagnia e, infatti, sembra che dopo lo scherzo fatto da Tina a Gemma anche Ida Platano sarà presto al centro dell’attenzione; la donna, però, rischia di rimanere con il cuore spezzato… Intanto continuano le ricerche per trovate il degno sostituto di Joele Milan, che dopo essere sta scoperto a mentire è stato cacciato dal programma da Maria De Filippi stessa. Uomini e Donne: cosa succederà nelle prossime puntate? Anche ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le nuovedicontinuano ad essere registrate e nei prossimi giorni andranno in onda. Grazie a qualche piccolo spoiler, però, possiamo già dirvi cosa succederà nel popolare dating show… Ecco allora qualche anticipazione.continua a stupire i milioni di fan a cui ogni girono tiene compagnia e, infatti, sembra che dopo lo scherzo fatto da Tina a Gemma anche Ida Platano sarà presto al centro dell’attenzione; la donna, però, rischia di rimanere con il cuore spezzato… Intanto continuano le ricerche per trovate il degno sostituto di Joele Milan, che dopo essere sta scoperto a mentire è stato cacciato dal programma da Maria De Filippi stessa.: cosa succederà nelle? Anche ...

