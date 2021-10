Ultime Notizie Roma del 06-10-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nave Franco in Trani margini per alleggerire il carico fiscale l’aumento del costo dell’energia è uno degli elementi di incertezza più importanti ma il governo si attende che inizio dell’anno prossimo si attenuerà ha sottolineato il ministro in audizione davanti alle Commissioni bilancio di camera e senato un debito punto debole ma è sostenibile ha detto l’Unione Europea pronta a fare di più per promuovere E difendere i valori e gli interessi dei cittadini europei per farlo nei prossimi mesi 27 saranno lavoro per una nuova dichiarazione Europea nato mentre di Ambasciatore di sciarpa vi erano già nelle prossime settimane i lavori di preparazione del sulla difesa che si terrà a marzo sotto la presidenza francese andiamo a Napoli un incensurato di 23 anni ucciso nel ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nave Franco in Trani margini per alleggerire il carico fiscale l’aumento del costo dell’energia è uno degli elementi di incertezza più importanti ma il governo si attende che inizio dell’anno prossimo si attenuerà ha sottolineato il ministro in audizione davanti alle Commissioni bilancio di camera e senato un debito punto debole ma è sostenibile ha detto l’Unione Europea pronta a fare di più per promuovere E difendere i valori e gli interessi dei cittadini europei per farlo nei prossimi mesi 27 saranno lavoro per una nuova dichiarazione Europea nato mentre di Ambasciatore di sciarpa vi erano già nelle prossime settimane i lavori di preparazione del sulla difesa che si terrà a marzo sotto la presidenza francese andiamo a Napoli un incensurato di 23 anni ucciso nel ...

