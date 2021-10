Twitch hackerato | trapelati codice sorgente e guadagni degli streamer

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)e i dati delsonoinsieme ai pagamenti che ricevono gli. Un post anonimo sulla bacheca di messaggistica di 4chan ha rilasciato un file torrent da 125 GB con tali dati. Il post afferma che la perdita è progettata per “promuovere più interruzioni e concorrenza nello spazio di streaming video online“. Come segnalare/recuperare il tuo account Facebook, datiVideo Games Chronicle ha riportato per la prima volta i dettagli sull’attacco subito da. La perdita include quanto segue: 3 anni di dettagli sui pagamenti dei creatori su. La totalità di.tv, “con la ...