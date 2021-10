Soluzione Tasse, Massimi Rosati: con la quotazione investimenti tech e M&A (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Partita cinque anni fa con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento in Italia per quegli imprenditori e PMI che vogliono pagare meno Tasse, Soluzione Tasse è oggi una realtà strutturata con centinaia di collaboratori, oltre 4.000 clienti e un fatturato che dovrebbe sfiorare i 26 milioni di euro a fine anno. Il fondatore Gianluca Massini Rosati, diventato volto noto anche per libri come “Pagare meno Tasse si può” e comparsate in TV a parlare di escapologia fiscale, è ora pronto a far compiere all’azienda un passo importante per la sua crescita. A novembre Soluzione Tasse sbarcherà infatti a Piazza Affari, tramite un’offerta pubblica iniziale (IPO) che la porterà su AIM Italia (Alantra è Global Coordinator dell’operazione). La società prevede di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Partita cinque anni fa con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento in Italia per quegli imprenditori e PMI che vogliono pagare menoè oggi una realtà strutturata con centinaia di collaboratori, oltre 4.000 clienti e un fatturato che dovrebbe sfiorare i 26 milioni di euro a fine anno. Il fondatore Gianluca Massini, diventato volto noto anche per libri come “Pagare menosi può” e comparsate in TV a parlare di escapologia fiscale, è ora pronto a far compiere all’azienda un passo importante per la sua crescita. A novembresbarcherà infatti a Piazza Affari, tramite un’offerta pubblica iniziale (IPO) che la porterà su AIM Italia (Alantra è Global Coordinator dell’operazione). La società prevede di ...

