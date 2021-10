«Siete cancro per il palazzo» | biglietti omofobi in un condominio di Torino in cui abita una coppia gay

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una diatriba che pareva di poco conto, come spesso accade nei condomini, sfociata in minacce e insultifino ad arrivare al danneggiamento dell’auto. Ad essere derisa è stata unagay che, in unnel quartiere periferico Barriera di Milano. I due nei giorni scorsi hanno denunciato ai carabinieri il clima di terrore nel quale sono piombati dopo la lite. Il malcontento tra lae gli altri condomini è iniziata per alcuni lavori e per il cambio di amministratore. Dopo il litigio, il 29 settembre sono comparsi dei volantini sulle scale, sull’ascensore e sulla porta d’ingresso del. A ogni riga un insulto. «Chiarimenti rivolti alle fate ignoranti. Con riferimento all’ultimo pizzino affisso dai diversamente sessuati». E ancora: ...

Ultime Notizie dalla rete : Siete cancro

...il 29 settembre nelle parti comuni dell'edificio definivano le vittime 'unper il palazzo' . All'origine degli attacchi una lite per alcuni lavori e per il cambio di amministratore. '...E annunciano la raccolta firme; ' Estirperemo questo'. Dopo aver ricevuto le minacce, Alex al quotidiano La Stampa ha dichiarato di non aver paura di tornare a casa e di non volersi ...“Quelli come voi non sono graditi”. Una coppia gay di Torino si è vista recapitare più di un messaggio intimidatorio dai propri condomini. Quella che è iniziata come una banale lite condominiale si è ...Minacce, insulti omofobi fino ad arrivare al danneggiamento dell'auto. È quanto ha subito una coppia gay di Torino che nei giorni scorsi ha denunciato ai ...