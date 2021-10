Serie A, l’Aic nomina Osimhen calciatore del mese di settembre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) l’Aic ha nominato Victor Osimhen calciatore del mese di settembre. In lizza con lui, scelti dalla redazione dell’Ultimo Uomo, c’erano Barella, Brahim Diaz e Bonaventura. L’attaccante del Napoli ha vinto con più della metà dei voti totali dei suoi colleghi calciatori di Serie A. Su Osimhen, la nota dell’Aic recita: “Osimhen ha dimostrato una determinazione eccezionale, trasformando azioni caotiche in occasioni d’oro, costringendo i difensori a continui duelli fisici, puntando la profondità con una costanza logorante. Pochissimi in Serie A possono difendere la mescola di velocità e potenza di Osimhen. Il Napoli se ne avvantaggia anche quando non tocca palla ma si limita ad allungare le difese: i suoi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021)hato Victordeldi settembre. In lizza con lui, scelti dalla redazione dell’Ultimo Uomo, c’erano Barella, Brahim Diaz e Bonaventura. L’attaccante del Napoli ha vinto con più della metà dei voti totali dei suoi colleghi calciatori diA. Su, la nota delrecita: “ha dimostrato una determinazione eccezionale, trasformando azioni caotiche in occasioni d’oro, costringendo i difensori a continui duelli fisici, puntando la profondità con una costanza logorante. Pochissimi inA possono difendere la mescola di velocità e potenza di. Il Napoli se ne avvantaggia anche quando non tocca palla ma si limita ad allungare le difese: i suoi ...

