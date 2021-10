Serena Autieri, il pensiero fisso che non va più via: "Non vede l’ora" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Attrice, conduttrice, cantante: Serena Autieri sa fare tutto e lo fa benissimo. Ma il pensiero fisso ora è tutto concentrato sul prossimo evento. Con i suoi occhi incredibili non smette mai di affascinare e incantare i suoi fan, ma dietro l'aspetto fisico c'è davvero molto di più. 1976, è un'artista a tutto tondo, che sa fare davvero tutto. Cantante dalla voce melodiosa e potente, eccellente interprete della canzone napoletana, attrice in ruoli brillanti e drammatici, con un repertorio che spazia dalla commedia natalizia, dal "cinepanettone", al movimentato teatro. Insomma, non ha nulla di cui lamentarsi: la sua carriera le ha sorriso, e può guardare con fiducia e serenità al prossimo appuntamento imminente. cinema. Serena Autieri sarà infatti una delle protagoniste del ultima fatica ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Attrice, conduttrice, cantante:sa fare tutto e lo fa benissimo. Ma ilora è tutto concentrato sul prossimo evento. Con i suoi occhi incredibili non smette mai di affascinare e incantare i suoi fan, ma dietro l'aspetto fisico c'è davvero molto di più. 1976, è un'artista a tutto tondo, che sa fare davvero tutto. Cantante dalla voce melodiosa e potente, eccellente interprete della canzone napoletana, attrice in ruoli brillanti e drammatici, con un repertorio che spazia dalla commedia natalizia, dal "cinepanettone", al movimentato teatro. Insomma, non ha nulla di cui lamentarsi: la sua carriera le ha sorriso, e può guardare con fiducia e serenità al prossimo appuntamento imminente. cinema.sarà infatti una delle protagoniste del ultima fatica ...

Advertising

zazoomblog : Serena Autieri non vede l’ora: il pensiero fisso che non va più via – FOTO - #Serena #Autieri #l’ora: #pensiero - zazoomblog : Serena Autieri non vede l’ora: il pensiero fisso che non va più via – FOTO - #Serena #Autieri #l’ora: #pensiero… - SpettacoloMania : Abbiamo visto in anteprima #ConTuttoIlCuore al cinema con @medusa_film, partecipato a un esilarante photocall e vid… - MovieTrainercom : Nuove clip: #ConTuttoIlCuore il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, con Serena Autieri,… - musical_it : Ultima vacanza dell’anno per Serena Autieri -