Processo in Vaticano: annullato rinvio a giudizio del card. Becciu (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il maxi-Processo in Vaticano sullo scandalo finanziario per l’affare della compravendita dell’immobile di lusso di Sloane Avenue a Londra è azzerato. E limitato ad ipotesi di reato secondarie. Oggi Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunale Vaticano, ha accolto le richieste degli avvocati difensori, che ne hanno contestato il procedimento. Per vizi, del decreto di citazione in giudizio dei dieci imputati. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il maxi-insullo scandalo finanziario per l’affare della compravendita dell’immobile di lusso di Sloane Avenue a Londra è azzerato. E limitato ad ipotesi di reato secondarie. Oggi Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunale, ha accolto le richieste degli avvocati difensori, che ne hanno contestato il procedimento. Per vizi, del decreto di citazione indei dieci imputati.

Advertising

tg2rai : Nel processo Vaticano per gli scandali finanziari viene meno il rinvio a giudizio per alcuni imputati e decadono du… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Il processo Vaticano va avanti, ma i pm devono depositare tutti gli atti mancanti in un mese - lyllalara : RT @RSInews: Caso chierichetti, imputati prosciolti - Il Tribunale vaticano, nel primo processo del genere, ha scagionato il prete accusato… - RSInews : Caso chierichetti, imputati prosciolti - Il Tribunale vaticano, nel primo processo del genere, ha scagionato il pre… - callmefree1 : Processo vaticano su abusi in seminario, imputati prosciolti -