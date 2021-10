Parmigiana autunnale | tutto a crudo | veloce | delicata e gustosissima!

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’autunno è senza dubbio una stagione che ci regala meravigliosi frutti della natura tra i quali la zucca. Nella ricetta di oggi proprio la zucca è protagonista e vi spiegheremo passo passo come realizzare lacon questo frutto. Di seguito inoltre troverete tutte le indicazioni necessarie per preparare la ricetta e l’elenco degli ingredienti che dovete procurarvi. Vediamo tutti i dettagli. Ingredienti 1kg di zucca 200 grammi di salsicce cipolla, 1 80 grammi di Parmigiano Pan grattato, q.b. 400 grammi di scamorza affumicata Farina q.b. Olio q.b. Procedimento La prima cosa da fare è prendere la zucca e toglierle la buccia. Poi è necessario tagliarla a fette molto sottili. In un piatto mettete della farina e infarinate tutte le fette che avete ottenuto. Mettete da parte un attimo e prendete una pirofila da forno e versate un filo d’olio. Poi ...

Una ricetta che non può mancare, soprattutto in questo periodo. Una delizia che sta già facendo impazzire grandi e piccini di tutto il Mondo. Insomma, questaè la più amata del ...Ad esempio, questadi cavolfiore è consigliatissima perché riesce a conquistare i grandi ... Inoltre, quest'alimentoamatissimo è un ottimo alleato delle difese immunitarie e ...Puntuale torna a S.Ilario domenica 10 ottobre la Fiera. E “Sant’Ilario di veste d’antico…”. Gastronomia, tradizioni, solidarietà, arte: sono questi gli ingredienti di una giornata che raduna la comuni ...In autunno c’è una regina tra gli ortaggi e quella è la zucca. Di varie tipologie, si può declinare in tantissimi modi: al forno, nelle zuppe, ...