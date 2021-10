Napoli. Carmine D’Onofrio ucciso in un agguato a 23 anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È giovanissima la vittima dell’agguato avvenuto martedì sera a Napoli. La vittima ha 23 anni ed è stata freddata nell’area Est del capoluogo campano. Carmine D’Onofrio, che era insieme alla compagna convivente, è morto nel vicino pronto soccorso dell’ospedale evangelico Villa Betania. Sul luogo dell’agguato, i militari hanno rinvenuto sette bossoli calibro 45mm. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Ponticelli. Indagano la compagnia di Poggioreale e del Nucleo investigativo di Napoli. Carmine D’Onofrio era il figlio illegittimo di Giuseppe De Luca Bossa, a sua volta fratello di Antonio De Luca Bossa, elemento di vertice dell’omonimo clan di camorra del quartiere Ponticelli di Napoli. L’ergastolano ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È giovanissima la vittima dell’avvenuto martedì sera a. La vittima ha 23ed è stata freddata nell’area Est del capoluogo campano., che era insieme alla compagna convivente, è morto nel vicino pronto soccorso dell’ospedale evangelico Villa Betania. Sul luogo dell’, i militari hanno rinvenuto sette bossoli calibro 45mm. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Ponticelli. Indagano la compagnia di Poggioreale e del Nucleo investigativo diera il figlio illegittimo di Giuseppe De Luca Bossa, a sua volta fratello di Antonio De Luca Bossa, elemento di vertice dell’omonimo clan di camorra del quartiere Ponticelli di. L’ergastolano ...

