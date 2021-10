Nadef, anche Salvini vota la risoluzione di maggioranza. Il Parlamento impegna il governo a estendere il Superbonus (Di mercoledì 6 ottobre 2021) C’era anche Matteo Salvini in aula al Senato per votare sì alla risoluzione di maggioranza sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, approvata con 190 voti favorevoli, 37 no e un astenuto a Palazzo Madama e con 379 sì, 42 contrari e 4 astenuti a Montecitorio. Un segnale distensivo dopo le turbolenze sulla delega fiscale, che hanno visto la Lega disertare il consiglio dei ministri di martedì. Il 20% dei deputati della Lega non ha partecipato al voto alla Camera, una percentuale vicina a quella del M5s (20,89%) e di Fdi (21,62%) e inferiore a quella di Forza Italia (28,95%). Dopo un lungo confronto nel testo è stata inserita la richiesta al governo a estendere il Superbonus “valutando di includere altre tipologie di edifici, al fine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) C’eraMatteoin aula al Senato perre sì alladisulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, approvata con 190 voti favorevoli, 37 no e un astenuto a Palazzo Madama e con 379 sì, 42 contrari e 4 astenuti a Montecitorio. Un segnale distensivo dopo le turbolenze sulla delega fiscale, che hanno visto la Lega disertare il consiglio dei ministri di martedì. Il 20% dei deputati della Lega non ha partecipato al voto alla Camera, una percentuale vicina a quella del M5s (20,89%) e di Fdi (21,62%) e inferiore a quella di Forza Italia (28,95%). Dopo un lungo confronto nel testo è stata inserita la richiesta alil“valutando di includere altre tipologie di edifici, al fine ...

