Michetti: Conte e Calenda con Gualtieri? Giochi di persone sole (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott. – “I cittadini sono liberi di votare per chi credono. Io ho fatto una campagna elettorale all’insegna del rispetto e mi rivolgo a tutti coloro che ritengono che la nostra proposta sia credibile. I Giochi di palazzo e delle persone sole mi interessano poco, è più importante il sostegno dei cittadini”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, commentando le parole di Giuseppe Conte (“Mai con la destra”) e di Carlo Calenda (“Sono più vicino a Gualtieri che a Michetti”) in vista del ballottaggio delle amministrative nella Capitale. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott. – “I cittadini sono liberi di votare per chi credono. Io ho fatto una campagna elettorale all’insegna del rispetto e mi rivolgo a tutti coloro che ritengono che la nostra proposta sia credibile. Idi palazzo e dellemi interessano poco, è più importante il sostegno dei cittadini”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico, commentando le parole di Giuseppe(“Mai con la destra”) e di Carlo(“Sono più vicino ache a”) in vista del ballottaggio delle amministrative nella Capitale.

Advertising

virginiaraggi : Sono a piazza bocca della verità per la chiusura della mia campagna elettorale. Sto per salire sul palco. Con me ci… - Giancact : @venis_77 @PetrazzuoloF Vabbè, se non gli è piaciuta ??????. Alcuni hanno bloccato pure me perché ho ribadito che non… - bobpelu : RT @Alberto59032372: Conte, no grazie nn appoggio il PD al ballottaggio! Gualtieri e Michetti han fatto la campagna elettorale fatta solo s… - sevenseasmarina : RT @Alberto59032372: Conte, no grazie nn appoggio il PD al ballottaggio! Gualtieri e Michetti han fatto la campagna elettorale fatta solo s… - LobbaLuisa : RT @Alberto59032372: Conte, no grazie nn appoggio il PD al ballottaggio! Gualtieri e Michetti han fatto la campagna elettorale fatta solo s… -