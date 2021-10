Mexes: "Devo tanto a Spalletti, è un grande allenatore. Napoli? Ci ca****mo addosso!" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Phillippe Mexès, ex calciatore. Ecco quanto evidenziato: "Il gol in rovesciata? Ne parlo sempre, c'è stata fortuna ma me lo ricorderò per tutta la vita. Ci si ricorda anche del cartellino rosso contro la Lazio ma in campo c'è tanta adrenalina, non fai caso ad alcune cose e poi ci pensi dopo. Mi manca l'Italia? Certo, quando in un mondo così per tanti anni è bello, in Italia peraltro è molto più sentito il calcio rispetto alla Francia. La gente, i giornali e la tv si aspettano tanto e ci guardano. Una volta che smetti quest'adrenalina ti manca, così come il contatto con la gente e lo spogliatoio. Spalletti? Gli Devo tanto. Non so cosa sia successo quando è tornato a Roma, non è mai semplice perché doveva riconquistare ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Phillippe Mexès, ex calciatore. Ecco quanto evidenziato: "Il gol in rovesciata? Ne parlo sempre, c'è stata fortuna ma me lo ricorderò per tutta la vita. Ci si ricorda anche del cartellino rosso contro la Lazio ma in campo c'è tanta adrenalina, non fai caso ad alcune cose e poi ci pensi dopo. Mi manca l'Italia? Certo, quando in un mondo così per tanti anni è bello, in Italia peraltro è molto più sentito il calcio rispetto alla Francia. La gente, i giornali e la tv si aspettanoe ci guardano. Una volta che smetti quest'adrenalina ti manca, così come il contatto con la gente e lo spogliatoio.? Gli. Non so cosa sia successo quando è tornato a Roma, non è mai semplice perché doveva riconquistare ...

