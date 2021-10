Merkel: la cancelliera in visita d’addio al Papa e a Draghi. Non previsto incontro con Mattarella (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La missione romana della cancelliera inizierà in Vaticano, dove vedrà il Pontefice, con cui in questi anni ha condiviso l'impegno su diversi temi, dal clima all'accoglienza umanitaria. A seguire è atteso il faccia a faccia a Palazzo Chigi con Draghi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La missione romana dellainizierà in Vaticano, dove vedrà il Pontefice, con cui in questi anni ha condiviso l'impegno su diversi temi, dal clima all'accoglienza umanitaria. A seguire è atteso il faccia a faccia a Palazzo Chigi conL'articolo proviene da Firenze Post.

Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 7 ottobre Il presidente del Consiglio Draghi incontra a Palazzo Chigi il presidente armeno Sarkissian e la Cancelliera Merkel, quindi partecipa al G20 Business Summit Italia 2021 - B20 insieme ai ministri ...

In Germania le prime consultazioni per un governo "semaforo" ... non chiuda la porta al suo sogno "Jamaika", ovvero un governo Cdu - Verdi - Fdp, dopo i colloqui bilaterali avuti con i due partiti minori, ma ora determinanti, la cancelliera tedesca Angela Merkel ...

L'addio di Angela Merkel, la cancelliera venuta dal freddo

Italia-Germania: domani incontro Draghi-Merkel alle 13.30 Roma, 6 ott. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, domani, alle 13.30, incontrerà a Palazzo Chigi la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel. A seguire, alle ore 14, sono ...

Il presidente del Consiglio Draghi incontra a Palazzo Chigi il presidente armeno Sarkissian e la Cancelliera Merkel, quindi partecipa al G20 Business Summit Italia 2021 - B20 insieme ai ministri ...

... non chiuda la porta al suo sogno "Jamaika", ovvero un governo Cdu - Verdi - Fdp, dopo i colloqui bilaterali avuti con i due partiti minori, ma ora determinanti, la cancelliera tedesca Angela Merkel...