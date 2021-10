M5S | Conte | “Non siamo infallibili | principi e valori più forti di prima”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Inizio questo itinerario della Sicilia. Avete visto che nei giorni scorsi ho girato in lungo e largo la penisola perché il M5S ha abbracciato un nuovo corso, un corso di forte rinnovamento, di forte rilancio che ha al centro ie iper cui è nato. Sono ancora piùdie più chiari, li abbiamo scritti nero su bianco sulla carta, La carta deie dei, quella sarà la nostra bussola”. Così l’ex premier Giuseppeal suo arrivo ad Adrano (Catania) dove sostiene il candidato del Pd Vincenzo Calambrogio. “Grazie a tutti, la vostra è una presenza ancora più significativa in una giornata di pioggia – dice – Mi aspettavo il vostro bellissimo sole, ma questa giornata ci dà maggior raccoglimento e ci offre la possibilità di raccogliere ...

... ma la responsabilità non può essere attribuita al presidente, arrivato alla guida del ... È quanto dichiara Sara Marcozzi, consigliere regionale abruzzese del. 'Il secondo turno che chiuderà ...Lo ha detto Giuseppea margine di una manifestazione elettorale ad Adrano, nel Catanese, a sostegno del candidato a sindaco appoggiato dae Pd. .Gli elettori del Movimento 5 Stelle a Gualtieri? Giuseppe Conte, leader pentastellato, ha lanciato dei messaggi d’auspicio in tal senso; il ...lunedì 4 ottobre alle ore 15 si sono chiuse le prime tornate elettorali che hanno visto più di 12 milioni di italiani recarsi alle urne per eleggere i sindaci di 1.192 comuni tra cui la capitale Roma ...