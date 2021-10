LIVE Milano-Torino 2021 in DIRETTA | il gruppo tiene a bada i sei fuggitivi | ritardo di 3?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, SEGUI LA NOSTRASULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK LADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 15.06 Mancano poco meno di 50 chilometri all’inizio del circuito finale che prevede la doppia ascesa a Superga. 15.03 C’è stato un rallentamento in corsa: la media oraria ora è poco superiore ai 44 chilometri all’ora. 15.00 75 chilometri alla conclusione, questi i sei: Oier Lazkano (Caja Rural), Kevin Vermaerke (DSM), Mattia Frapporti (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel), Juri Zanotti (Bardiani Csf Faizanè) e Davide Orrico (Vini Zabù). 14.57 La corsa è transitata da poco da Cigliano (provincia di Vicenza), località famosa per le sue antiche chiese. 14.54 I corridori stanno per ...