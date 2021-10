La riflessione di Ultimo sulla salute mentale: “Dolore e solitudine non devono essere innominabili” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La riflessione di Ultimo sulla salute mentale raggiunge i social direttamente attraverso i suoi profili ufficiali. Il cantante ha già annunciato di avere in programma un nuovo album di inediti, Solo, in programma per il 22 ottobre, 17 tracce inedite che ha scritto di recente per raccontarsi. In Solo troveremo tantissimo della vita di Ultimo, cantautore particolarmente riflessivo e attento ai concetti di serenità e felicità reale. Oggi sui social lascia parole toccanti ed importanti sulla salute mentale, spesso dimenticata a favore di quella fisica. Lascia poi una riflessione sul mondo che ci circonda e sul concetto del dire “sto bene” anche quando non è così. I giovanissimo respingono il Dolore ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ladiraggiunge i social direttamente attraverso i suoi profili ufficiali. Il cantante ha già annunciato di avere in programma un nuovo album di inediti, Solo, in programma per il 22 ottobre, 17 tracce inedite che ha scritto di recente per raccontarsi. In Solo troveremo tantissimo della vita di, cantautore particolarmente riflessivo e attento ai concetti di serenità e felicità reale. Oggi sui social lascia parole toccanti ed importanti, spesso dimenticata a favore di quella fisica. Lascia poi unasul mondo che ci circonda e sul concetto del dire “sto bene” anche quando non è così. I giovanissimo respingono il...

