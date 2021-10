La nuova minaccia cyber arriva direttamente dall’Iran (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel mirino aerospazio e Tlc. A scoprire il nuovo gruppo hacker iraniano è stata cybereason, società di tecnologia per la sicurezza informatica fondata nel 2012 in Usa, che ha anche individuato un nuovo trojan, ShellClient Leggi su repubblica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel mirino aerospazio e Tlc. A scoprire il nuovo gruppo hacker iraniano è stataeason, società di tecnologia per la sicurezza informatica fondata nel 2012 in Usa, che ha anche individuato un nuovo trojan, ShellClient

Advertising

StraNotizie : La nuova minaccia cyber arriva direttamente dall’Iran - stoelcker : Coltivazione Biologica: La cocciniglia tartaruga del pino. Una grave minaccia per i pini italiani -… - ControEuro : - massy971 : Servizi cloud abusati per lanciare campagne evasive: ecco i rischi della nuova minaccia - Cybersec360 : Servizi cloud abusati per lanciare campagne evasive: ecco i rischi della nuova minaccia -