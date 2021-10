La Corte Ue condanna l'Italia per norme violate su fogne e depuratori (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'Italia ha violato le norme Ue sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Lo ha deciso la Corte Ue. In particolare, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'ha violato leUe sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Lo ha deciso laUe. In particolare, ...

Advertising

amnestyitalia : #Usa #BuoneNotizie - La Corte degli appelli del Texas ha annullato la condanna a morte di Clinton Young, emessa nel… - MediasetTgcom24 : La Corte Ue condanna l'Italia per norme violate su fogne e depuratori #Italia - lucagiusti1983 : RT @MediasetTgcom24: La Corte Ue condanna l'Italia per norme violate su fogne e depuratori #Italia - QdSit : Fogne e depuratori, Corte Ue condanna l'Italia, 'Regole violate'L'Italia ha violato le norme Ue sulla raccolta, tra… - MMedifocus : RT @GandalfRevn: A quando la condanna per il #GreenPassObbligatorio? Oppure la Corte UE sta facendo finta di non vedere e non sentire come… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte condanna La Corte Ue condanna l'Italia per norme violate su fogne e depuratori L'Italia ha violato le norme Ue sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Lo ha deciso la Corte Ue. In particolare, sono state riconosciute legittime le contestazioni su fogne e depuratori su circa 600 aree e il mancato rispetto delle percentuali minime di riduzione del carico complessivo ...

Firme per l'eutanasia. Una bella sveglia anche per il Parlamento. Più vicino il referendum popolare. Inevitabile quando il legislatore dorme Così dopodomani, 8 ottobre, saranno depositate le firme affinché il quesito presentato alla Corte ... La mancata condanna di Marco Cappato che era stato accanto a Dj Fabo nel suo "suicidio assistito" ( ...

Fogne e depuratori, Corte Ue condanna l'Italia - Europa Agenzia ANSA Fogne e depuratori, Corte Ue condanna l'Italia BRUXELLES - L'Italia ha violato le norme Ue sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Lo ha deciso la Corte Ue. La s ...

La Corte Ue condanna l'Italia per norme violate su fogne e depuratori L'Italia ha violato le norme Ue sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Lo ha deciso la Corte Ue. In particolare, ...

L'Italia ha violato le norme Ue sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Lo ha deciso laUe. In particolare, sono state riconosciute legittime le contestazioni su fogne e depuratori su circa 600 aree e il mancato rispetto delle percentuali minime di riduzione del carico complessivo ...Così dopodomani, 8 ottobre, saranno depositate le firme affinché il quesito presentato alla... La mancatadi Marco Cappato che era stato accanto a Dj Fabo nel suo "suicidio assistito" ( ...BRUXELLES - L'Italia ha violato le norme Ue sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Lo ha deciso la Corte Ue. La s ...L'Italia ha violato le norme Ue sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale. Lo ha deciso la Corte Ue. In particolare, ...