Inter | Sanchez in uscita | ecco la trattativa

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Giornale mette oggi dei dubbi sulla permanenza diin neroazzurro. «Lo stipendio del 32enne cileno è pesantissimo da circa 7 milioni di euro a stagione e l’sarebbe disposta a lasciarlo partire già a gennaio con tre club fortementeessati come Marsiglia, Betis Siviglia e Siviglia. Sedovesse realmente partire allora Marotta e Ausilio dovrebbero trovare un altro attaccante da inserire nella rosa di Simone Inzaghi anche perché il Correa visto finora non sta di certo incantando. All’campione d’Italia in carica non servono le polemiche dibensì i suoi gol e gli assist che sarà chiamato a fare e sfornare quando e se sarà chiamato in causa lasciando da parte sterili polemiche».

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal,… - Inter : ?? | CAMBIO 72' - Un altro protagonista si iscrive alla partita ?? #Lautaro ???? ?? @Alexis_Sanchez ????… - LuigiBevilacq17 : RT @it_inter: L'Inter e #Sanchez si stanno allontanando, ipotesi addio anticipato potrebbe soddisfare tutti: l'identikit per il sostituto,… - StaffBauscia : Il futuro di Sanchez è già deciso - imcalhainter : RT @FootballAndDre1: Gds:'L'Inter e #Sanchez si stanno allontanando, ipotesi addio anticipato potrebbe soddisfare tutti: per il sostituto,… -

Insomma: Suning è alla ricerca di nuovi fondi per continuare a gestire al meglio l'Inter. La ... Inoltre dovrebbe arrivare un nuovo elemento in attacco, visto che il caso Alexis Sanchez, scoppiato ... Anche Sanchez si è lasciato di recente ad andare ad un'uscita extra - campo e ora l'Inter pensa all'addio ( clicca qui per leggere la nostra esclusiva sull'ex Udinese ) Sembra essersi un po' perso, ... "In questa fase iniziale della stagione, con un'Inter che deve voltare pagina dopo l'esperienza Conte e fare sue le indicazioni tattiche di Inzaghi, Dzeko rappresenta l'ancora a c ..."