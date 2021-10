In arrivo una serie sequel di Trainspotting (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Robert Carlyle è pronto a tornare a indossare i panni di Francis Begbie, il criminale sociopatico al centro del film del 1996 Trainspotting di Danny Boyle, a sua volta tratto dal romanzo cult di Irvine Welsh. A 25 anni di distanza dall’uscita della pellicola, infatti, si sta lavorando a una miniserie in sei puntate tratte da The Blade Artist (pubblicato in Italia come L’artista del coltello), che Welsh ha scritto come seguito di Trainspotting e del successivo Porno. Carlyle sarà dunque il protagonista di questo nuovo progetto prodotto dalla Buccaneer Media, società di produzione già dietro a titoli come Marcella, serie crime britannica apprezzatissima su Netflix. Pubblicato nel 2016, The Blade Artist è ambientato fra Los Angeles ed Edimburgo e racconta gli eventi accaduti vent’anni dopo le vicende di ... Leggi su wired (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Robert Carlyle è pronto a tornare a indossare i panni di Francis Begbie, il criminale sociopatico al centro del film del 1996di Danny Boyle, a sua volta tratto dal romanzo cult di Irvine Welsh. A 25 anni di distanza dall’uscita della pellicola, infatti, si sta lavorando a una miniin sei puntate tratte da The Blade Artist (pubblicato in Italia come L’artista del coltello), che Welsh ha scritto come seguito die del successivo Porno. Carlyle sarà dunque il protagonista di questo nuovo progetto prodotto dalla Buccaneer Media, società di produzione già dietro a titoli come Marcella,crime britannica apprezzatissima su Netflix. Pubblicato nel 2016, The Blade Artist è ambientato fra Los Angeles ed Edimburgo e racconta gli eventi accaduti vent’anni dopo le vicende di ...

