Il Premio Nobel per la Chimica va al tedesco Benjamin List e allo scozzese David MacMillian

Lo scienziato tedesco Benjamin List e lo scienziato americano David W.C. MacMillian hanno vinto il Premio Nobel per la Chimica per le loro ricerche sulla organocatalisi asimmetrica, un nuovo tipo di catalisi che si basa sull'utilizzo di molecole organiche attraverso una procedura più semplice ed efficace. List, 53 anni, è nato a Francoforte, dove si era laureato nel 1997. Attualmente dirige il Max Plank Institute, specializzato per la ricerca sulla catalisi. MacMillan, coetaneo di List, è nato nel 1968 in Gran Bretagna, Bellshill. Ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato nel 1966 nell'Università della California a Irvine e attualmente insegna nell'Università di Princeton.

