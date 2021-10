Il maltempo si abbatte su Ardea | strade allagate | traffico in tilt e alberi caduti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)– Ilflagellaormai da oltre 24 ore, causando disagi alla circolazione e danni al territorio. Un albero è caduto sulla carreggiata stradale in via Pratica di Mare, angolo Largo Genova, nella giornata di ieri. Una squadra della protezione civile Airone ha provveduto subito al taglio e alla rimozione dell'albero. Un grosso ramo è caduto anche in via Forlì, dove i volontari Airone sono intervenuti per il taglio dell'alberatura e per la messa in sicurezza della strada. In seguito, dietro richiesta del Comando Polizia Locale disono stati effettuati due sopralluoghi per allagamento della sede stradale rispettivamente in Via Sant'Antonio e Via dei Ranuncoli.