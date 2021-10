Grande Fratello Vip, Giucas Casella e Katia Ricciarelli a letto insieme? Lui: “Non funzionava bene? Ero scarso?”. Alfonso Signorini reagisce così (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si fa sempre più ‘hot’ il Grande Fratello Vip 6. Come riportato da Davide Maggio.it, durante la puntata andata in onda lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini ha affrontato con Giucas Casella il tema ‘amore’. In particolare l’illusionista siciliano si è soffermato sulle esperienze giovanili (anche omosessuali, come rivelato da lui stesso in diretta). Una volta tornato in salone, ad aspettarlo c’era Katia Ricciarelli, con cui ha instaurato un rapporto molto speciale. I due hanno iniziato a chiacchierare a bassa voce ricordando una presunta notte d’amore risalente a diversi anni fa. Signorini non ha resistito e ha chiesto spiegazioni a Ricciarelli, che ha risposto: “Io se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticata”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si fa sempre più ‘hot’ ilVip 6. Come riportato da Davide Maggio.it, durante la puntata andata in onda lunedì 4 ottobre,ha affrontato conil tema ‘amore’. In particolare l’illusionista siciliano si è soffermato sulle esperienze giovanili (anche omosessuali, come rivelato da lui stesso in diretta). Una volta tornato in salone, ad aspettarlo c’era, con cui ha instaurato un rapporto molto speciale. I due hanno iniziato a chiacchierare a bassa voce ricordando una presunta notte d’amore risalente a diversi anni fa.non ha resistito e ha chiesto spiegazioni a, che ha risposto: “Io se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticata”. ...

