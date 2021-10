Giovani e droga: il film inchiesta di Alberto D'Onofrio giovedì 7 ottobre su Rai2 in prima serata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La storia e la vita di alcuni Giovani ospiti delle comunità di San Patrignano, della comunità La Torre del gruppo Ceis di Modena e dell'associazione Anglad di Roma e del loro percorso di recupero: Giovani e droga di Alberto D'Onofrio giovedì 7 ottobre su Rai2 in prima serata. Un racconto fedele e senza filtri della vita di alcuni Giovani tossicodipendenti durante il loro percorso di recupero: il film-inchiesta Giovani e droga di Alberto D'Onofrio, in onda giovedì 7 ottobre in prima serata su Rai2, racconta la storia e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La storia e la vita di alcuniospiti delle comunità di San Patrignano, della comunità La Torre del gruppo Ceis di Modena e dell'associazione Anglad di Roma e del loro percorso di recupero:diD'suin. Un racconto fedele e senza filtri della vita di alcunitossicodipendenti durante il loro percorso di recupero: ildiD', in ondainsu, racconta la storia e ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Giovani e droga: il film inchiesta di Alberto D'Onofrio giovedì 7 ottobre su Rai2 in prima serata… - Raiofficialnews : La storia e la vita di 7 giovani tossicodipendenti, ospiti di alcune comunità di recupero, le loro relazioni con le… - mementorobot : povero Pete, dopo la droga gli è toccato qualcosa di peggio: il matrimonio. non era meglio morire giovani, belli e… - Affaritaliani : 'Giovani e droga', film-inchiesta su chi ha deciso di raccontarsi - tomasvideomaker : Quando nel 2010 ad una manifestazione a Milano incontrai un professore del liceo e mi disse:' Non si possono più or… -