GFVip | scontro fra le sorelle Selassiè | Clarissa e Jessica contro Lulù | «Non mi piace come si comporta Non stasera | ma in generale»

Al Grande Fratello Vip l'armonia fra Lulù, Clarissa e Jessica Selassié sembra si stia ormai incrinando. Durante un party all'interno della casa infatti Clarissa e Jessica hanno criticato la sorella: «Non mi piace come si comporta – ha spiegato Clarissa – Non stasera, ma in generale».

Ro_blonde : Scontro tra Fico e Trevisan, una cosa di cui sapevo di aver bisogno perché io “quell’odio” dal primo sguardo l’ho p… - gaviii04 : RT @vincycernic2: Miriana in questo video dimostra tutta la sua capacità di analisi e quanto sia la vera battitrice libera dentro la casa… - vincycernic2 : Miriana in questo video dimostra tutta la sua capacità di analisi e quanto sia la vera battitrice libera dentro la… - LaVeraLorySmile : @GioiaKiss Ha solo capito che Soleil potrebbe essere un forte concorrente, l'ha pure avvertita venerdì scorso che c… - michiamonene : RT @nagioia08: Soleil: sicuramente ho la faccia da cazzo, ne sono consapevole ma ne sono pure felice perché in uno scontro posso parlare tr… -