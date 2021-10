GF Vip 6, Manuel Bortuzzo commuove tutti: esce dal confessionale camminando (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un momento sicuramente molto toccante al GF Vip 6, quello dell’uscita dal confessionale di Manuel Bortuzzo. Il vippone prova a camminare e commuove tutti Nel corso della sua permanenza al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un momento sicuramente molto toccante al GF Vip 6, quello dell’uscita daldi. Il vippone prova a camminare eNel corso della sua permanenza al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

