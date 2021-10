Fisco, Salvini: «Delega è patrimoniale, non firmo assegni in bianco. Parlamento cancelli riforma catasto» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fisco. Sembra non ricucirsi lo strappo della Lega sulla riforma. «Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro dell'Economia mi dica che gli aumenti saranno dal... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 ottobre 2021). Sembra non ricucirsi lo strappo della Lega sulla. «Nonun assegno ine non mi basta che il ministro dell'Economia mi dica che gli aumenti saranno dal...

