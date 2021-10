Covid, Robinson positivo per la seconda volta: 'Ma non mi vaccino' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) WEST BROMWICH (REGNO UNITO) - "Prendere il Covid due volte è fastidioso, ma non mi vaccino". Callum Robinson , 26enne attaccante irlandese del West Bromwich , è risultato positivo ai test per il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) WEST BROMWICH (REGNO UNITO) - "Prendere ildue volte è fastidioso, ma non mi". Callum, 26enne attaccante irlandese del West Bromwich , è risultatoai test per il ...

