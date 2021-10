Clima, Google Maps mostrerà il percorso con meno emissioni di CO2 per gli spostamenti in auto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Google ha annunciato che presto proporrà ai conducenti che usano Google Maps i percorsi più ecosostenibili, per dare un contributo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) associate all’uso delle auto. La popolare applicazione, usata da milioni di persone in tutto il mondo per ricevere indicazioni stradali sul proprio smartphone, offrirà agli utenti la possibilità di scegliere la strada che comporta minori consumi, prendendo in considerazione fattori come il traffico e la pendenza delle strade. Nel caso in cui i tempi di percorrenza dei tragitti siano uguali, Maps proporrà di default l’alternativa con meno consumi. Secondo l’amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, la novità è disponibile da oggi negli Stati Uniti e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha annunciato che presto proporrà ai conducenti che usanoi percorsi più ecosostenibili, per dare un contributo alla riduzione delledi anidride carbonica (CO2) associate all’uso delle. La popolare applicazione, usata da milioni di persone in tutto il mondo per ricevere indicazioni stradali sul proprio smartphone, offrirà agli utenti la possibilità di scegliere la strada che comporta minori consumi, prendendo in considerazione fattori come il traffico e la pendenza delle strade. Nel caso in cui i tempi di percorrenza dei tragitti siano uguali,proporrà di default l’alternativa conconsumi. Secondo l’amministratore delegato di, Sundar Pichai, la novità è disponibile da oggi negli Stati Uniti e ...

