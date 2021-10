Capriate | in possesso di cocaina tenta la fuga in moto | arrestato 46enne

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)San Gervasio. Alla vista dei carabinieri si è dato allaa bordo di una, percorrendo a tutta velocità le strade traSan Gervasio e Brembate e disfandosi di diverse dosi dilungo il tragitto: raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento, è stato. Durante un controllo del territorio volto a contrastare proprio lo spacco di sostanze stupefacenti nella zona della pianura bergamasca, i militari della stazione diSan Gervasio hanno notato un uomo in sosta con il proprio ciclore nei pressi della Chiesa di piazza Cleopatra, luogo abitualmente frequentato da giovani e da turisti. All’atto del controllo, però, il soggetto si è dato immediatamente allariuscendo a percorrere oltre ...

Alla vista dei militari dell'Arma si è dato subito alla fuga, da piazza Cleopatra fino a Brembate: nel tragitto ha provato a disfarsi di tutta la droga...