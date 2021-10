Calenda: mio voto non conta, non farò apparentamenti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “E’ partita una discussione surreale su che cosa voto io. E’ irrilevante. Non dipende da me, ma da voi Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti”. Lo afferma Carlo Calenda in un video pubblicato sulla pagina Facebook. “Io ho promesso agli elettori di questa civica che non avrei fatto accordi, non avrei fatto apparentamenti, dunque io non chiedo nulla di tutto ciò, nè un posto che sia uno. Per rispetto a loro, coerenza e onore”, spiega Calenda. “Lo ripeto: quello che voto io è irrilevante. Gualtieri dice che dà per scontato il mio appoggio, Provenzano che ho perso e glielo devo dare e non posso dire niente, Sgarbi che devo fare l’assessore di Michetti.” “Chi se ne frega, il problema non sono io. Il problema è come riconquistare quei 220mila voti e non li riconquisterete così, perché ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “E’ partita una discussione surreale su che cosaio. E’ irrilevante. Non dipende da me, ma da voi Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti”. Lo afferma Carloin un video pubblicato sulla pagina Facebook. “Io ho promesso agli elettori di questa civica che non avrei fatto accordi, non avrei fatto, dunque io non chiedo nulla di tutto ciò, nè un posto che sia uno. Per rispetto a loro, coerenza e onore”, spiega. “Lo ripeto: quello cheio è irrilevante. Gualtieri dice che dà per sto il mio appoggio, Provenzano che ho perso e glielo devo dare e non posso dire niente, Sgarbi che devo fare l’assessore di Michetti.” “Chi se ne frega, il problema non sono io. Il problema è come riconquistare quei 220mila voti e non li riconquisterete così, perché ...

