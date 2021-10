Calcio | Barcellona | Depay ' Nessun rimpianto | sistemeremo le cose'

Advertising

SkySport : Uefa, cancellati i procedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona #SkySport #Superlega #Juventus… - sportli26181512 : #Barcellona, #Depay senza rimpianti: 'Ci risolleveremo': L'attaccante olandese non ha rammarici nonostante l'avvio… - TheRub14 : @dgm1322 @GennaroSpinaa La riconoscenza nel calcio di oggi non esiste più. Basta con quest'idea sui giocatori da li… - solopallone : Champions femminile: il Barcellona riparte vincendo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions femminile: il Barcellona riparte vincendo Campionesse uscenti battono 4-1 l'Arsenal, ok il Lione -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Barcellona

Agenzia ANSA

Tutti sono nel panico perchè per ilè una situazione nuova, è una squadra abituata a vincere tutto giocando un bellissimoma non sono preoccupato, sono sicuro che cambieremo le cose"...... della Juve, del.. . Con i loro debiti immensi: A) Vincere qualcosa, costruire uno ... E sarebbe un disastro per ilse tifoserie così imponenti fossero umiliate ogni anno dai Raiola di ...'E' stato un periodo difficile ma la stagione non è ancora finita' BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Pentito? E' il Barcellona. Non penso che ...MOMENTO - Le parole di Pochettino partono da Sergio Ramos, arrivato a Parigi e ancora mai sceso in campo per problemi fisici: "Forse la realtà di Sergio Ramos è diversa da quell ...