Calciatore del mese di settembre Serie A, vince Osimhen: battuti Brahim Diaz, Barella e Bonaventura (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Victor Osimhen ha vinto il premio di Calciatore del mese di settembre in Serie A: battuti Brahim Diaz, Barella e Bonaventura L’Assocalciatori ha annunciato che è Victor Osimhen il Calciatore del mese di settembre in Serie A. Il nigeriano del Napoli ha battuto la concorrenza di Brahim Diaz, Barella e Bonaventura. «Sembrava che la stagione 2021-22 di Victor Osimhen fosse cominciata nel solco di quella passata, in cui tra infortuni di vario genere non ha quasi mai giocato con continuità. Ma dopo l’espulsione alla prima giornata, contro il Venezia, e dopo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Victorha vinto il premio dideldiinA:L’Assocalciatori ha annunciato che è VictorildeldiinA. Il nigeriano del Napoli ha battuto la concorrenza di. «Sembrava che la stagione 2021-22 di Victorfosse cominciata nel solco di quella passata, in cui tra infortuni di vario genere non ha quasi mai giocato con continuità. Ma dopo l’espulsione alla prima giornata, contro il Venezia, e dopo ...

