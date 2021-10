(Di mercoledì 6 ottobre 2021)4 sarà disponibile su Disney+ L’attesa è finita! Era stata annunciata negli Upfront di Disney+, ma finalmente ieri ilè statoper la quarta stagione di, la serie tv italiana cult di metà anni 2000. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, la serie comedy dopo tre stagioni e un film torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Se in origine si raccontava il backstage della fiction italiana low budget, intitolata Gli occhi del cuore, la nuova stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme ...

Boris 4: battuto il primo ciak. "Dai, dai, daiii" @DisneyPlusIT @Disney_IT #boris4

4, IL CAST Nel cast tornano tutti i protagonisti delle passate stagioni e alcune new entry (in ordine alfabetico): Luca Amorosino, ... Ieri è stato battuto il primo ciak della nuova stagione della serie cult di metà anni 2000. Da allora il mondo è profondamente cambiato. Le riprese della quarta stagione di Boris, la serie cult comedy italiana, stanno avvenendo a Roma in questi giorni, ecco una foto del backstage.