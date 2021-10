Bilancio non approvato, a San Marco dei Cavoti arriva il Commissario (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito della mancata approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023 e del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 nel termine fissato dalla normativa vigente, il Prefetto di Benevento, dr. Carlo Torlontano, ha sospeso il Consiglio Comunale di San Marco dei Cavoti ed ha nominato il dr. Mario La Montagna, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura-U.T.G. di Benevento, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente, attribuendogli le funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio. Al dr. la Montagna è stato conferito anche l’incarico di Commissario ad acta per l’approvazione dei documenti contabili in sostituzione del Consiglio Comunale inadempiente alla diffida. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito della mancata approvazione deldi previsione 2021 – 2023 e del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 nel termine fissato dalla normativa vigente, il Prefetto di Benevento, dr. Carlo Torlontano, ha sospeso il Consiglio Comunale di Sandeied ha nominato il dr. Mario La Montagna, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura-U.T.G. di Benevento,prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente, attribuendogli le funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio. Al dr. la Montagna è stato conferito anche l’incarico diad acta per l’approvazione dei documenti contabili in sostituzione del Consiglio Comunale inadempiente alla diffida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

