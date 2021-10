Batterio-killer, parla la procuratrice di Verona: “Affideremo una super-perizia a più specialisti per attribuire le responsabilità ai 7 indagati” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sì, la Procura ha provveduto all’iscrizione nel registro degli indagati di sette medici per violazione dell’articolo 590-sexies del Codice Penale, che punisce la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Angela Barbaglio, procuratrice della Repubblica di Verona, conferma il primo approdo giudiziario – dopo oltre un anno di indagini – dell’inchiesta sulle infezioni da citrobacter, il Batterio-killer che ha ucciso quattro bambini all’ospedale Borgo Trento di Verona. Definisce ciò che è accaduto “un fenomeno di particolare imponenza e significato”. E annuncia a ilfattoquotidiano.it che a giorni affiderà una super-perizia per attribuire i singoli fatti ai comportamenti (in alcuni casi solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sì, la Procura ha provveduto all’iscrizione nel registro deglidi sette medici per violazione dell’articolo 590-sexies del Codice Penale, che punisce lacolposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Angela Barbaglio,della Repubblica di, conferma il primo approdo giudiziario – dopo oltre un anno di indagini – dell’inchiesta sulle infezioni da citrobacter, ilche ha ucciso quattro bambini all’ospedale Borgo Trento di. Definisce ciò che è accaduto “un fenomeno di particolare imponenza e significato”. E annuncia a ilfattoquotidiano.it che a giorni affiderà unaperi singoli fatti ai comportamenti (in alcuni casi solo ...

