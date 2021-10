AI tedeschi orfani della Merkel piace più Draghi politico che banchiere

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il nuovo governo in Germania dovrà far fronte a una serie di problemi cruciali come l'invecchiamento della popolazione, la rete infrastrutturale arretrata, un'industria poco innovativa e il rapporto conflittuale con i Paesi che fanno debito. Come l'Italia. Ma grazie alla sterzata imposta verso la crescita dal nostro presidente del Consiglio, le due nazioni potrebbero diventare vere alleate. Anche in Europa. Sul colore del prossimo governo tedesco si può discutere a lungo, come anche sulla presunta ingovernabilità di un Bundestag con sei distinti gruppi parlamentari: tre sul lato destro e tre sul sinistro. In Italia sono nove alla Camera (con il gruppo misto fra i più consistenti) e otto al Senato. Se in Germania escludiamo l'ultradestra (AfD), con la quale non parla nessuno, e a sinistra i socialcomunisti della Linke, invisi ai moderati e numericamente irrilevanti, le combinazioni ...