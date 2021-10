Adele pubblica un nuovo frame e la somiglianza con Valentina Ferragni è notevole

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non è un’esercitazione:sta per tornare! La cantante, conosciuta ai più per la sua voce profonda, è pronta a riconquistare la scena musicale con ilbrano Easy on me, di cui ha dato un primissimo assaggio via social. La cantante inglese, dopo cinque anni di latitanza, debutterà con ilsingolo il 15 … L'articolo proviene da Velvet Gossip.