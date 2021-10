A Catania i danni del tornado sono tali che è difficile calcolarli

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - "Non siamo ancora in grado di dare una stima compiuta dei, macertamente svariati milioni di euro. A cominciare dalle strutture pubbliche come scuole e impianti sportivi, ma anche uffici comunali che necessitano di interventi di ripristino da effettuare urgentemente". Lo afferma il sindaco di, Salvo Pogliese, il giorno dopo ilche martedì ha investito la città. Scuole, parchi e cimitero oggi chiusi e il primo cittadino chiede alla Regione la dichiarazione dello stato d'emergenza. Da ieri pomeriggio molti edificioggetto di interventi del personale comunale delle manutenzioni, della Multiservizi, dei vigili del fuoco e della protezione civile. Fortemente danneggiate anche numerose attività commerciali chestate oggetto della furia del vento e ...

del tornado sono tali che è difficile ...... segnalati feriti Maltempo ae provincia. Un 'tornado' seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico del capoluogo etneo causando serianche nelle abitazioni e negli ...CATANIA - Attività temporaneamente per i tamponi in aeroporto e in via Forcile a Catania. L’ondata di maltempo che ha colpito l’area sud della città ha ...L’ondata di maltempo che ieri ha colpito l’area sud di Catania ha creato danni alle tensostrutture che ospitano l’area tamponi dell’hub di via Forcile e dell’aeroporto. In entrambi i casi l’attività è ...