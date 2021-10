?Taiwan Ministro difesa | Cina potrebbe invaderci entro 2025

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo il''Pechino ha capacità ora, ma non inizierà facilmente una guerra''. Larivendica Taipei come parte "inalienabile" del suo territorio promettendo - se necessario - la riunificazione anche con l'uso della forza. Il governo di, al contrario, afferma che l'isola è già una nazione sovrana senza bisogno di dichiarare l'indipendenza

Pechino rivendicacome proprio territorio e quest'anno ha intensificato le attività aeree sullo stretto di Formosa. Ildella Difesa cinese Chiu Kuo - cheng ha detto al Parlamento dell'...IlChiu Kuo - cheng ha aggiunto che "la Cina ha già la capacità di invaderee sarà in grado di organizzare un'invasione su larga scala entro il 2025". Entro il 2025, la Cina ridurrà i ...LEGGI ANCHE > Aerei cinesi sull'isola, il presidente di Taiwan: 'Conseguenze catastrofiche'. Biden quando parla di ''accordo di Taiwan' sembra di fare riferimento alla 'one China policy', pietra angol ...Roma, 6 ottobre 2021- Ombre di guerra si allungano su Taiwan, la piccola nazione insulare a 180 km dalla Cina che non l'ha mai riconosciuta come Stato indipendente. Secondo il ministro della Difesa ta ...