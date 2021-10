Voglio essere un mago anticipazioni: terzo appuntamento del talent show per giovani maghi va in onda su Rai 2 (Di martedì 5 ottobre 2021) Martedì 5 ottobre 2021 la prima serata di Rai2 sarà all’insegna delle atmosfere magiche del nuovo talent show Voglio essere un mago!. Rivedremo i 12 aspiranti maghetti provenienti da tutta Italia alle prese con le discipline di questa strana ma affascinante scuola. La terza delle cinque puntate in programma in altrettante prime serate, va in onda a partire dalle ore 21:20 circo il 5 ottobre 2021 come al solito sulla seconda rete della televisione pubblica. Ecco quello che c’è da sapere sul programma e cosa vedremo nella terza puntata. Voglio essere un mago!: il terzo appuntamento di martedì 5 ottobre Il nuovo docureality di Rai2 diretto ad intrattenere i più piccoli alla ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Martedì 5 ottobre 2021 la prima serata di Rai2 sarà all’insegna delle atmosfere magiche del nuovoun!. Rivedremo i 12 aspiranti maghetti provenienti da tutta Italia alle prese con le discipline di questa strana ma affascinante scuola. La terza delle cinque puntate in programma in altrettante prime serate, va ina partire dalle ore 21:20 circo il 5 ottobre 2021 come al solito sulla secrete della televisione pubblica. Ecco quello che c’è da sapere sul programma e cosa vedremo nella terza puntata.un!: ildi martedì 5 ottobre Il nuovo docureality di Rai2 diretto ad intrattenere i più piccoli alla ...

Advertising

PrimeVideoIT : Stanotte ci ho riflettuto e ho deciso che nella vita voglio essere come Patrice Evrà ?? - vladiluxuria : Sì, lo voglio… in Svizzera al referendum vince il sì al matrimonio egualitario , anche gay, lesbiche e trans potran… - raffaellapaita : Per l’alluvione del 2014 i leghisti associavano la piena del fiume alla mia figura. Non so se ci fosse #Morisi diet… - Ale37364793 : @hachihachiko85 Ecco questo ora dillo a Lulù che dice non ne voglio parlare lo racconta a mezza casa e poi si lamen… - p1c98 : @theStewieee Poi li voglio vedere come 'allargano il campo' con il voto dei riformisti e con gli amici (ora son div… -