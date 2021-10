Vittorio Feltri condannato: “Patata bollente” fu diffamazione nei confronti di Virginia Raggi (Di martedì 5 ottobre 2021) Tanto tuonò che alla fine piovve: è stato condannato Vittorio Feltri, il capo d’accusa a cui dovrà rispondere è quello di diffamazione. L’ex Direttore di Libero, fresco di elezione in consiglio comunale a Milano è stato ritenuto colpevole per aver diffamato l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Nel mirino dei giudici era finito l’articolo destinato all’inquilina del Campidoglio in cui il Direttore titolava: “Patata bollente”. Il Tribunale di Catania ha condannato a una multa di 11mila euro per diffamazione, Vittorio Feltri, per l’appunto per l’articolo sulla prima pagina di ‘Libero’ del 10 febbraio 2017 dal titolo ‘Patata bollente’ sulla sindaca di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Tanto tuonò che alla fine piovve: è stato, il capo d’accusa a cui dovrà rispondere è quello di. L’ex Direttore di Libero, fresco di elezione in consiglio comunale a Milano è stato ritenuto colpevole per aver diffamato l’ex sindaca di Roma. Nel mirino dei giudici era finito l’articolo destinato all’inquilina del Campidoglio in cui il Direttore titolava: “”. Il Tribunale di Catania haa una multa di 11mila euro per, per l’appunto per l’articolo sulla prima pagina di ‘Libero’ del 10 febbraio 2017 dal titolo ‘’ sulla sindaca di ...

