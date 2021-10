Un film russo vince la corsa allo spazio | in orbita equipaggio

(Di martedì 5 ottobre 2021) La navicella spaziale russa Soyuz MS-19 con la troupe cinematografica del"Challenge" è andata indal cosmodromo di Baikonur. L'altoparlante ha annunciato la separazione della navicella spaziale dal terzo modulo del veicolo di lancio Soyuz-2.1a. Il cosmonauta Anton Shkaplerov, l'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko volano sulla Soyuz e gireranno sulla ISS per il"Challenge".Ed ecco come Yulia Peresild racconta la preparazione: "Abbiamo lavorato molto duramente nonostante la nostra spensieratezza e i nostri sorrisi. Siamo molto stanchi. È stato molto difficile sia psicologicamente, sia fisicamente, sia a livello di umore". Sarà il primonella storia del cinema con attori professionisti nello. Inoltre, per la prima volta nella storia, la navicella spaziale Soyuz ...

Milano, 5 ott. (askanews) - La navicella spaziale russa Soyuz MS-19 con la troupe cinematografica del film 'Challenge' è andata in orbita ...